تفاصيل اجتماع اللجنة الشعبية للاجئين بوزيرالمالية شكري بشارة

رام الله - دنيا الوطنأكدت اللجان الشعبية للاجئين في المخيمات الفلسطينية حرصها على المشروع الوطني الفلسطيني الذي عمد بدماء الشهداء الأبرار وعذابات الجرحى والأسرى البواسل مؤكدين على الوحدة الفلسطينية في مواجهة "الكيان الإسرائيلي الغاصب" والهجمة الأمريكية المنحازه بشكل واضح للكيان على مقدرات وثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني والتي تتمثل في ما يسمى بـ (صفقة القرن) والضغط على القيادة الفلسطينية للموافقة على هذه الصفقة الهزيلة التي تختصر النضال الفلسطيني على مدى سنوات طويلة بأموال المساعدات والمشاريع الاقتصادية وتحويل القضية الفلسطينية العادلة من قضية سياسية إلى قضية إنسانيه تحل بأموال المتبرعين.جاء ذلك في لقاء ضم رئيس واعضاء المكتب التنفيذي ودائرة شؤون اللاجئين مع السيد وزير المالية، د.شكري بشارة وطاقم العمل في الوزارة .من جانبة أكد بشارة العمل بتوجيهات الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بدعم صمود المخيمات وتخفيف المعاناة اليومية على سكانها ووضعها في أولويات الصرف مع الأسرى والشهداء كونها المناطق الأكثر فقراً وتهميشاً في الوطن.وأصدر بشارة تعليماته لطاقم العمل في الوزارة باعتبار المخيمات الفلسطينية مناطق منكوبة ومساعدتها بالإمكانيات المتاحة والمتوفرة لدى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية .وعبّر أعضاء المكتب التنفيذي ودائرة شؤون اللاجئين ولجان المخيمات الشعبية، عن ارتياحهم لنتائج هذا اللقاء وإيجابيات النقاش مع طاقم وزارة المالية والوزير بشارة، واعتبروه خطوة هامة على طريق تخفيف معاناة سكان المخيمات ودعم صمودها، مثمنين موقف الرئيس محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية والأخ ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة في النظر إلى معاناة المخيمات اليومية ووضع الآليات والخطط الطارئة لحلها والتخفيف منها .