شؤون فلسطينية

بالصور: تشمل وفداً طبياً أردنياً.. قافلة أميال من الابتسامات "37" تصل قطاع غزة

بالصور: تشمل وفداً طبياً أردنياً.. قافلة أميال من الابتسامات "37" تصل قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول قافلة "أميال من الابتسامات 37" إلى القطاع، عبر معبر رفح البري.

وتضم القافلة فريقاً طبياً أردنياً من عدة تخصصات جراحية، لتقديم الرعاية الطبية لمرضى غزة، برئاسة د. هيثم البكري.

وأوضح د. أشرف أبو مهادي، مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة: أن الفريق والمكون من 12 شخصاً سيبدأ العمل ولمدة أسبوع في متابعة الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية بمستشفى غزة الأوروبي ومجمع الشفاء الطبي في تخصصات جراحة العيون والشبكية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية وجراحة الأطفال وجراحة الأورام والمناظير وزراعة الكلى.

وأشار إلى أن الوفد سيساهم وبشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية طبية حرموا منها جراء عدم قدرتهم السفر لاستكمال علاجهم في الخارج.

وعبر أبو مهادي عن شكر و تقدير وزارة الصحة إلى قوافل أميال من الابتسامات وللقائمين على تسيير مثل هذه الوفود التخصصية ممثلة بالدكتور عصام يوسف، رئيس القافلة، وإلى كافة من تحملوا مشقة السفر وجاءوا إلى غزة  للتخفيف من معاناة المرضى جراء الحصار الظالم.





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