الحية: ذاهبون لحل مشكلة الكهرباء بغزة وهذه حقيقة غضب المصريين منّا

وفيما يتعلق بالمصالحة، قال الحية: "قدمنا في سبيل الوحدة كثيراً من المبادرات والتنازلات، وأيدينا وعقولنا مفتوحة لتوافق ووحدة وطنية حقيقية تبدأ بتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه".





وحول ملف تبادل الأسرى، أكد أن الاحتلال غير جاهز للشروع بمفاوضات صفقة تبادل.