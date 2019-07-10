شؤون فلسطينية

الحية: ذاهبون لحل مشكلة الكهرباء بغزة وهذه حقيقة غضب المصريين منّا

الحية: ذاهبون لحل مشكلة الكهرباء بغزة وهذه حقيقة غضب المصريين منّا
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن قطاع غزة ذاهب في حل مشكلة الكهرباء بشكل كبير، عبر خط "161" وغيره.

وأضاف الحية في تصريحات لإذاعة (القدس) المحلية: أن حركته تريد أن تأتي مشاريع دولية وإقليمية للبنية التحتية في قطاع غزة، بعيداً عن مخرجات "ورشة البحرين"، مشيراً إلى أن المشاريع القطرية مرصودة قبل الورشة، و"لا نقبل قلب الحقائق". 

وحول موعد قدوم الوفد المصري إلى القطاع، أكد عضو المكتب السياسي لحماس، أنه "لم نشعر ولم نبلغ من مصر بأنهم غاضبون منا، وكان هناك ظروف موضوعية لإرجاء الزيارة".

وفيما يتعلق بالمصالحة، قال الحية: "قدمنا في سبيل الوحدة كثيراً من المبادرات والتنازلات، وأيدينا وعقولنا مفتوحة لتوافق ووحدة وطنية حقيقية تبدأ بتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه".

وحول ملف تبادل الأسرى، أكد أن الاحتلال غير جاهز للشروع بمفاوضات صفقة تبادل.

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