عاجل

  • الصحة بغزة: قافلة أميال من الابتسامات تضم فريقاً طبياً أردنياً من عدة تخصصات جراحية

  • الصحة بغزة: دخول قافلة أميال من الابتسامات ٣٧ إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

  • الهندي: من غير المقبول أن يتم تعيين رئيس جامعة دون الرجوع للتوافق

شؤون فلسطينية

لم يتم الالتزام بالتوافق.. أول تعليق من حماس على التطورات الأخيرة بجامعة الأقصى

لم يتم الالتزام بالتوافق.. أول تعليق من حماس على التطورات الأخيرة بجامعة الأقصى
رئيس جامعة الأقصى السابق كمال الشرافي أثناء اجتماع مع مجلس الأمناء - أرشيف
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الأربعاء، على التطورات الأخيرة في جامعة الأقصى، وذلك بعد يوم واحد من قبول الرئيس محمود عباس، استقالة رئيس الجامعة، د. كمال الشرافي، وتعيين د. أيمن صبح، قائماً بأعمال الرئيس.

وعُيّن الشرافي قبل نحو عامين ونصف رئيساً للجامعة، وذلك بعد تفاهمات توافقية، جرت قبل تعيينه، بينما جاءت التطورات الأخيرة بشكل انفرادي من قبل الرئيس عباس، دون الرجوع إلى حماس.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن حركته تؤكد على مبدأ المحافظة على استمرار المسيرة التعليمة في جامعة الأقصى، ودعم التوافق الذي كان موجوداً خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: كان من الأصل أن تتم المحافظة على ما تم الالتزام والتوافق عليه سابقاً، وعدم نقض ما تم، من قبل أي طرف من الأطراف.

وأكد الهندي، أن الجميع تفاجأ من استقالة الشرافي من منصبه، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع من قبل حركة فتح أو السلطة والرئيس أبو مازن الالتزام بما تم التوافق عليه.

وقال: توافقنا على أن يتم تعيين الشرافي رئيساً للجامعة لفترة معينة على أن يتم تعيين رئيس توافقي جديد، معرباً عن أسفه من هذا القرار (غير المنضبط والملتزم) وتعيين د. أيمن صبح قائماً بأعمال رئيس الجامعة؛ لحين تعيين رئيس جديد".

وشدّد على أننا "نحن ليس لدينا إشكالية مع الشرافي أو صبح أو أي اسم آخر، ولكن الإشكالية في أنه لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه، وهذا يؤكد أن جهات معينة لا تريد الخير للشعب الفلسطيني، وأعتقد أن هذا يلقي بظلاله على كل ما يحدث في فلسطين من انقسام".

وتابع: خلال السنوات الأخيرة، مرت الجامعة بفترة جميلة جداً؛ إثر هذا التوافق، وهذا القرار الفردي على حساب التوافق الوطني الفلسطيني، سيكون له تأثيرات سلبية نحن في غنى عنها، وهذا مرتبط بالواقع الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وأن هناك طرفاً لا يلتزم باتفاقيات المصالحة، وفق تعبيره.

وأضاف: حامعة الأقصى هي صورة مصغرة عن الواقع الفلسطيني، حيث تم إبطال التوافق، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة.

وتابع: الخروج من هذا المأزق هو الرجوع للتوافق الوطني الفلسطيني على رئيس جامعة جديد، واستغلال طرف دون آخر لا يبني لشراكة حقيقة، ومجتمع فلسطيني قوي.

وطالب الهندي، بأن يكون هناك رئيس جديد توافقي، أما أن يُعيّن نائب الرئيس كرئيس، لا يعكس الشراكة الحقيقية مع كامل الاحترام لجميع الأسماء.

وأكد الهندي أنه "لم يتواصل معنا أحد في هذا الموضوع، رغم أن أيدينا ممتدة للجميع، لا نريد أن تتحول جامعاتنا لمؤسسات حزبية، ولكن ما دام هناك توافق معين، يجب أن يستمر، وهناك متسع للجميع لإعادة النظر في مثل هذه القرارات الجائرة غير التوافقية.

وشدّد على أنه من غير المقبول أن يتم تعيين رئيس جامعة دون الرجوع للتوافق، بغض النظر عن الأسماء، والعبرة بالمبادئ، خاصة وأن هناك توافقاً جرى، وأعتقد أن هذا الموضوع، يمكن أن يُحل بساعة واحدة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أننا "نحن معنيون بأن تستمر الحياة الأكاديمية، وأن يستمر هذا التطوير في جامعة الأقصى". 

أخبار ذات صلة

حماس: تحطيم النُصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يعكس حالة الهستيريا لدى الاحتلال

حماس: تحطيم النُصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يعكس حالة الهستيريا لدى الاحتلال

رافضاً الحديث عن السيطرة عليها.. نتنياهو يُعلن مبادئه الخمسة تجاه الضفة الغربية

رافضاً الحديث عن السيطرة عليها.. نتنياهو يُعلن مبادئه الخمسة تجاه الضفة الغربية

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس

صور: بتعليمات من نتنياهو.. قوات الاحتلال تُزيل نُصباً تذكارياً للشهيد عبيد بالعيساوية

صور: بتعليمات من نتنياهو.. قوات الاحتلال تُزيل نُصباً تذكارياً للشهيد عبيد بالعيساوية

النائب العام يلتقي أعضاء اللجنة المكلفة بالنظر بالاعتداءات على الأراضي ببيت لحم

النائب العام يلتقي أعضاء اللجنة المكلفة بالنظر بالاعتداءات على الأراضي ببيت لحم

الرجوب يبحث مع السفير الروسي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

الرجوب يبحث مع السفير الروسي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

التعليقات

الدنيا حكايات

عنصرية إسرائيلية

عنصرية إسرائيلية

شؤون فلسطينية

حماس: تحطيم النُصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يعكس حالة الهستيريا لدى الاحتلال

حماس: تحطيم النُصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يعكس حالة الهستيريا لدى الاحتلال

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس

النائب العام يلتقي أعضاء اللجنة المكلفة بالنظر بالاعتداءات على الأراضي ببيت لحم

النائب العام يلتقي أعضاء اللجنة المكلفة بالنظر بالاعتداءات على الأراضي ببيت لحم

الرجوب يبحث مع السفير الروسي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

الرجوب يبحث مع السفير الروسي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الإنتاجية في القدس

اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الإنتاجية في القدس

أبو مرزوق: حماس وصلتها أكثر من رسالة للحوار مع الأمريكان ورفضتها

أبو مرزوق: حماس وصلتها أكثر من رسالة للحوار مع الأمريكان ورفضتها

منوعات

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

&#34;شرطة المشاهير&#34; عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

"شرطة المشاهير" عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: &#34;جميلة باب الحارة&#34; تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: "جميلة باب الحارة" تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

عربي

&#34;أنا آسف يا ريس&#34; تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري &#34;الآدمن&#34; المشرف عليها

"أنا آسف يا ريس" تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري "الآدمن" المشرف عليها

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال