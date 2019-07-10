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حماس: تحطيم النُصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يعكس حالة الهستيريا لدى الاحتلال

حماس: تحطيم النُصب التذكاري للشهيد عبيد بالعيسوية يعكس حالة الهستيريا لدى الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة حماس اليوم الأربعاء، على إزالة قوات الاحتلال للنصب التذكاري، للشهيد محمد عبيد في مدينة القدس.

وقالت الحركة في تصريحات للمتحدث باسمها حازم قاسم: إن "قيام سلطات الاحتلال، بتعليمات من نتنياهو، بتحطيم النُصب التذكاري للشهيد محمد عبيد في العيسوية، يعكس حالة الهستيريا لدى الاحتلال من ثورة الشباب المقدسي".

وأضاف: "رمزية الشهيد محمد عبيد، إلى جانب كل شهداء ثورة شعبنا، محفورة عميقاً في وعي شعبنا وأمتنا، ولن تنال منها كل محاولات الاحتلال الفاشلة والبائسة".

وأزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نُصباً تذكارياً للشهيد محمد عبيد، في بلدة العيسوية بمدينة القدس، وذلك بتعليمات من  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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