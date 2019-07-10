رافضاً الحديث عن السيطرة عليها.. نتنياهو يُعلن مبادئه الخمسة تجاه الضفة الغربية

ترجمة: مؤمن مقداد



وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: إن المبدأ الأول: أن "هذا هو بلدنا، هذا هو وطننا"، والثاني: "أننا سنستمر في تطوير وبناء هذه المنطقة المهمة من البلاد"، وفق تعبيره.



وأضاف: أن الثالث: في أي تسوية وفي أي خطة أو بدون خطة، لن يتم اقتلاع أي مستوطنة، ولن يتم اقتلاع أي مستوطن من منزله، والرابع: في أي خطة أو بدون خطة سيواصل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن السيطرة على الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، بما في ذلك وادي الأردن.



وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي: على أن المبدأ الخامس، سيكون العمل من أجل الاعتراف الدولي بهذه المبادئ.



وعندما سُئل نتنياهو، عما إذا كان سيعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة أو كل الضفة الغربية، رفض الإجابة على السؤال، لكنه أكد: "سننتظر قليلاً حول هذه الأمور، أنا متأكد من أنه ستكون هناك إجابة".

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: عن خمسة مبادئ، يعتمد عليها بشأن الضفة الغربية.