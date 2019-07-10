مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، مئات أشجار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مستوطنين من (يتسهار) المقامة على أراضي ست قرى جنوب نابلس، أضرموا النار بمئات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية لقرية بورين.



وأضاف دغلس: أن قوات الاحتلال، منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى مناطق إشتعال النيران، الأمر الذي فاقم من الخسائر بالأشجار.