مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، مئات أشجار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مستوطنين من (يتسهار) المقامة على أراضي ست قرى جنوب نابلس، أضرموا النار بمئات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية لقرية بورين.
وأضاف دغلس: أن قوات الاحتلال، منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى مناطق إشتعال النيران، الأمر الذي فاقم من الخسائر بالأشجار.
أحرق مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، مئات أشجار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مستوطنين من (يتسهار) المقامة على أراضي ست قرى جنوب نابلس، أضرموا النار بمئات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية لقرية بورين.
وأضاف دغلس: أن قوات الاحتلال، منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى مناطق إشتعال النيران، الأمر الذي فاقم من الخسائر بالأشجار.
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