صور: بتعليمات من نتنياهو.. قوات الاحتلال تُزيل نُصباً تذكارياً للشهيد عبيد بالعيساوية





وقال نتنياهو في تغريدة له عبر (تويتر): "بأوامر مني وبالتنسيق مع رئيس بلدية القدس، موشيه ليون، وأجهزة الأمن والتنفيذ، تمت إزالة النصب التذكاري الذي وضع تخليداً لـ (الإرهابي) محمد عبيد في العيسوية، لن نسمح بذلك"، وفق زعمه.





يشار إلى أن الشاب عبيد استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيسوية قبل عدة أيام، بدم بارد.





رام الله - دنيا الوطنأزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نصباً تذكارياً للشهيد محمد عبيد، في بلدة العيسوية بمدينة القدس، وذلك بتعليمات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.