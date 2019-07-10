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نتنياهو يُشارك مصر في احتفالها بعيدها الوطني

نتنياهو يُشارك مصر في احتفالها بعيدها الوطني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيشارك مصر احتفالاتها بعيدها الوطني مساء اليوم.

وأوضح الموقع في تدوينة له على (تويتر) أن نتنياهو، سيشارك مساء اليوم الأربعاء في حفل استقبال، تقيمه السفارة المصرية بتل أبيب، احتفالاً باليوم الوطني المصري.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أيار/ مايو الماضي على إرساله مروحيتين للمشاركة في إخماد الحرائق في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

ويمثل يوم 23 يوليو، عيداً لثورة يوليو 1952 وهو عيد قومي تحتفل به مصر، كما تحتفل به كل السفارات والقنصليات المصرية في العالم.

وكان يتم الاحتفال بالعيد القومي في مصر قبل ثورة 23 يوليو في 15 مارس، وكان يسمي بـ"عيد الاستقلال"، إلا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، استبدله بيوم 23 يوليو.

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