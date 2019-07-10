وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

استقبل الأستاذ الدكتور سالم صبّاح، رئيس جامعة فلسطين في مكتبه، وفدًا من مؤسسة تعاون، تترأسه مديرة مؤسسة تعاون فى فلسطين، الدكتورة تفيدة الجرباوي، والمهندس فادي الهندي، مدير مكتب غزة في مؤسسة التعاون.





ورحب الدكتور سالم صباح، بالوفد الضيف، وقدم شرحاً وافياً عن الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، مؤكداً على أهمية التعاون مع المؤسسات الداعمة لقطاع التعليم والطلبة.







كما أشادت الجرباوى ببرامج الجامعة، ووضحت أن الهدف من الزيارة، هوبحث سبل التعاون، فيما يتعلق بالقطاع التعليمى.





وقد تم تنظيم جولة للوفد الضيف في الحرم الجامعي، حيث أبدى الضيوف إعجابهم بما وصلت إليه الجامعة من تقدم.







وفي ختام الزيارة، شكر الوفد الجامعة على حسن الاستقبال والاهتمام ببرنامج الزيارة.

رام الله - دنيا الوطن