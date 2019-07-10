وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

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رام الله - دنيا الوطن

بحثت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، مع بعثة أطباء بلا حدود- فرنسا، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي.



جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الوزيرة، اليوم الأربعاء، مع رئيسة بعثة أطباء بلا حدود، ماري اليزابيث، والمنسق الطبي أوليفيي كاميليك، ومنسق مشاريع المؤسسة في نابلس، جينيفار كريغ.



واستعرضت وزيرة الصحة، الوضع الصحي في فلسطين، والتحديات التي تواجهه، مُطالبة من الجمعية التركيز في مشاريعها على منطقة طوباس، لخصوصيتها نتيجة التهديدات الاستيطانية، إضافة إلى منطقة الخان الأحمر.



من جهتها، استعرضت إليزابيث تدخلات الجمعية في القطاع الصحي الفلسطيني، حيث يركز عملها على مجال الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي، خاصة في مناطق نابلس وقلقيلية وقطاع غزة.



وأشارت إلى أن لدى الجمعية، خطة لتوسيع عملها في مجالات أخرى في الضفة الغربية، خصوصاً في مناطق (ج).



وفي نهاية الاجتماع، كرمت الكيلة رئيسة البعثة، لمناسبة انتهاء مهامها في فلسطين، حيث أشادت بالعلاقة الوثيقة بين الوزارة والجمعية، ومؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة والتعاون؛ لتطوير القطاع الصحي الفلسطيني.