اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الانتاجية في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفدا من القيادات الشبابية وممثلي المؤسسات في القدس، بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ونائب مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين.



واطلع رئيس الوزراء من الوفد الشبابي على طبيعة عملهم ومبادراتهم ونشاطاتهم في مدينة القدس، إضافة الى اهم المعيقات التي تواجه الشباب والمؤسسات في عملها.



وجدد اشتية تأكيده أن الأولوية في القدس تعزيز صمود المواطنين فيها وتثبيتهم على ارضهم، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، وللمبادرات الشبابية التي تعمل على صقل الهوية المقدسية وترسيخها.



ودعا رئيس الوزراء الى تظافر الجهود لمواجهة مساعي الاحتلال في تغيير الحقائق من خلال إلغاء الرواية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتثبيت الرواية اليهودية فيها، مطالبا الشباب بمواكبة التكنولوجيا والاستفادة منها لنقل رسالتنا إلى العالم وبكل اللغات.



وأكد اشتية على أهمية العمل التطوعي وضرورة تعزيزه بين فئات الشباب، وإعادة احياء روح العمل به، مشيرا الى ان الحكومة ستقوم بدعم وتمويل المبادرات والمشاريع الريادية والشبابية والنسوية، وخاصة الإنتاجية منها.