أبو مرزوق: حماس وصلها أكثر من رسالة للحوار مع الأمريكان ورفضتها

وأضاف أبو مرزوق: "المفاجأة الصادمة وجود ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية في أمريكا وبدون إعلان".

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، عن رسائل وصلت إلى حركته من أجل إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية.وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر (تويتر): "أكثر من رسالة وصلت لحماس لإجراء حوار مع الأمريكان، ورفضنا كل تلك الرسائل لسببين".وأضاف أبو مرزوق: "السبب الأول، وفق أبو مرزوق، خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن)، فيما الثاني هو مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكيين؛ حفظاً لوحدة الموقف الفلسطيني".