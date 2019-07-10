شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: حماس وصلها أكثر من رسالة للحوار مع الأمريكان ورفضتها

أبو مرزوق: حماس وصلها أكثر من رسالة للحوار مع الأمريكان ورفضتها
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، عن رسائل وصلت إلى حركته من أجل إجراء حوار مع الإدارة الأمريكية.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر (تويتر): "أكثر من رسالة وصلت لحماس لإجراء حوار مع الأمريكان، ورفضنا كل تلك الرسائل لسببين". 

وأضاف أبو مرزوق: "السبب الأول، وفق أبو مرزوق، خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن)، فيما الثاني هو مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكيين؛ حفظاً لوحدة الموقف الفلسطيني".

وأضاف أبو مرزوق: "المفاجأة الصادمة وجود ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية في أمريكا وبدون إعلان".

أخبار ذات صلة

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الانتاجية في القدس

اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الانتاجية في القدس

شرطي يعثر على مبلغ مالي كبير ويسلمه لصاحبته في نابلس

شرطي يعثر على مبلغ مالي كبير ويسلمه لصاحبته في نابلس

&#34;أدب الفتيان&#34; و&#34;الرواية في العصر الرقمي&#34; في ثالث أيام ملتقى الرواية

"أدب الفتيان" و"الرواية في العصر الرقمي" في ثالث أيام ملتقى الرواية

اشتية: نعمل على الاقتراض من البنوك والدول العربية للتخفيف من أزمتنا المالية

اشتية: نعمل على الاقتراض من البنوك والدول العربية للتخفيف من أزمتنا المالية

قطامي: جهود الرئيس عباس نجحت بترجمة الدعم العربي لزيادة بموارد صندوق الأقصى

قطامي: جهود الرئيس عباس نجحت بترجمة الدعم العربي لزيادة بموارد صندوق الأقصى

المخابرات المصرية توجه رسالة لحماس بشأن تفاهمات التهدئة

المخابرات المصرية توجه رسالة لحماس بشأن تفاهمات التهدئة

التعليقات

الدنيا حكايات

عنصرية إسرائيلية

عنصرية إسرائيلية

شؤون فلسطينية

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الانتاجية في القدس

اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الانتاجية في القدس

شرطي يعثر على مبلغ مالي كبير ويسلمه لصاحبته في نابلس

شرطي يعثر على مبلغ مالي كبير ويسلمه لصاحبته في نابلس

&#34;أدب الفتيان&#34; و&#34;الرواية في العصر الرقمي&#34; في ثالث أيام ملتقى الرواية

"أدب الفتيان" و"الرواية في العصر الرقمي" في ثالث أيام ملتقى الرواية

قطامي: جهود الرئيس عباس نجحت بترجمة الدعم العربي لزيادة بموارد صندوق الأقصى

قطامي: جهود الرئيس عباس نجحت بترجمة الدعم العربي لزيادة بموارد صندوق الأقصى

الوزيرة حمد تبحث آليات التعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الوزيرة حمد تبحث آليات التعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اشتية يطالب كندا وكافة الدول التي تدعم حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يطالب كندا وكافة الدول التي تدعم حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين

منوعات

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

&#34;شرطة المشاهير&#34; عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

"شرطة المشاهير" عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: &#34;جميلة باب الحارة&#34; تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: "جميلة باب الحارة" تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

عربي

&#34;أنا آسف يا ريس&#34; تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري &#34;الآدمن&#34; المشرف عليها

"أنا آسف يا ريس" تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري "الآدمن" المشرف عليها

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال