شرطي يعثر على مبلغ مالي كبير ويسلمه لصاحبته في نابلس

عثر أحد أفراد شرطة المرور في نابلس اليوم على حقيبة نسائية بها مبلغ من المال أثناء عمله الاعتيادي بمدينة نابلس.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن أحد ضباط وأثناء قيامه بمهام تنظيم ومراقبة حركة المرور في محيط مستشفى رفيديا الحكومي عثر على حقيبة نسائية بها 600 دولار أمريكي و800 شيكل و 425 دينار أردني و وثائق شخصية.

رام الله - دنيا الوطنوأضافت، أن الضابط تحفظ على المبلغ في فرع شرطة المرور فيما بدأت الشرطة تبحث عن صاحبة الهوية المرفقة حتى تعرفت عليها وتواصلت معها وسلمتها حقيبتها كاملة دون نقص.وشكرت السيدة الشرطة على أمانة منتسبيها وخصصت بالشكر الضابط الذي وجد الحقيبة وعمل على إعادتها لأصحابها.