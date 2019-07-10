شؤون فلسطينية

قطامي: جهود الرئيس عباس نجحت بترجمة الدعم العربي لزيادة بموارد صندوق الأقصى

قطامي: جهود الرئيس عباس نجحت بترجمة الدعم العربي لزيادة بموارد صندوق الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اتفق مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي والمدير التنفيذي لمؤسسة الرئيس محمد عباس جمال حداد على الية لتنفيذ وتوسيع برامج المؤسسة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وزيادة حجم الموارد لصالح ابناءنا في مخيمات اللجوء بشكل عام من خلال تطوير عمل المؤسسة التنموي والمجتمعي في القطاعات المختلفة.

وتعهد قطامي خلال استقباله حداد في مقر "الهيئة" بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، بمواصلة العمل من اجل تعميق ممارسات الإدارة الرشيدة وتعزيزها لخدمة أبناء شعبنا الأكثر معاناة وتهميشاً، والتقدم نحو ترجمة الدعم العربي والإسلامي الى واقع قائم ليشمل كافة ارجاء الوطن، ومنح مدينة القدس الشريف ومخيمات اللجوء الأولوية القصوى بناء على توجيهات الرئيس أبو مازن، والحكومة.

وأكد قطامي أن جهود الرئيس محمود عباس نجحت في دفع مسيرة العمل العربي المشترك وإنفاذ قرارات القمة العربية في ترجمة الدعم العربي الى واقع ملموس في زيادة موارد صندوق الأقصى.

وثمن قطامي التواصل الدائم لمؤسسة الرئيس محمود عباس والإنجازات الملموسة والتي استطاعت إنجازها خلال السنوات الماضية في مهمتها الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأهلِنا في مخيمات لبنان، واعداً باستمرار دعمه للمؤسسة لتوسيع نشاطاتها في المستقبل القريب، رغم قلة الموارد المتاحة والتراجع الكبير الذي طرأ على نوعية وشكل الدعم المخصص لدولة فلسطين.

وفي السياق ذاته، تطرق قطامي إلى قرار مأسسة برنامج التمكين الاقتصادي، استجابة لمبادرة الرئيس عباس في رسم الخطوات العملية نحو توفير الامن الاقتصادي للشعب الفلسطيني تحديداً الفئات المهمشة والفقيرة، خاصة في ظل المرحلة الراهنة والهجمة الشرسة والتي تستهدف النيل من الشعب الفلسطيني وصموده ومن المشروع الوطني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ووصف الجهود السابقة لهذا الإنجاز بالتاريخية، مشيداً بالدور الكبير لكافة الأطراف ذات العلاقة وخاصة السادة في البنك الإسلامي للتنمية – جدة والوزارات الفلسطينية.

من جهته أشاد حداد، بعمل مكتب الصناديق العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من لقاء الوزير قطامي يتمثل في مطالبة الصناديق العربية والإسلامية بالأخذ بأولويات الحكومة الفلسطينية للنهوض بكافة شرائح وفئات شعبنا.

وثمن حداد مواقف الوزير قطامي على دعمه المتواصل في دعم ومساندة برامج ومبادرات المؤسسة في داخل الوطن والشتات، مؤكداً على ضرورة استكمال هذا العمل والمنهجية المتبعة للوصول الى أفضل النتائج الفعلية لكافة التدخلات والتي تقوم عليها مؤسسة الرئيس محمود عباس وشركائها التنفيذيين.

أخبار ذات صلة

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الانتاجية في القدس

اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الانتاجية في القدس

أبو مرزوق: حماس وصلها أكثر من رسالة للحوار مع الأمريكان ورفضتها

أبو مرزوق: حماس وصلها أكثر من رسالة للحوار مع الأمريكان ورفضتها

شرطي يعثر على مبلغ مالي كبير ويسلمه لصاحبته في نابلس

شرطي يعثر على مبلغ مالي كبير ويسلمه لصاحبته في نابلس

&#34;أدب الفتيان&#34; و&#34;الرواية في العصر الرقمي&#34; في ثالث أيام ملتقى الرواية

"أدب الفتيان" و"الرواية في العصر الرقمي" في ثالث أيام ملتقى الرواية

اشتية: نعمل على الاقتراض من البنوك والدول العربية للتخفيف من أزمتنا المالية

اشتية: نعمل على الاقتراض من البنوك والدول العربية للتخفيف من أزمتنا المالية

المخابرات المصرية توجه رسالة لحماس بشأن تفاهمات التهدئة

المخابرات المصرية توجه رسالة لحماس بشأن تفاهمات التهدئة

التعليقات

الدنيا حكايات

عنصرية إسرائيلية

عنصرية إسرائيلية

شؤون فلسطينية

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وفد من مؤسسة تعاون يزور جامعة فلسطين

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع أطباء بلا حدود فرنسا تعزيز التعاون

اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الانتاجية في القدس

اشتية: سندعم المشاريع الريادية الشبابية الانتاجية في القدس

شرطي يعثر على مبلغ مالي كبير ويسلمه لصاحبته في نابلس

شرطي يعثر على مبلغ مالي كبير ويسلمه لصاحبته في نابلس

&#34;أدب الفتيان&#34; و&#34;الرواية في العصر الرقمي&#34; في ثالث أيام ملتقى الرواية

"أدب الفتيان" و"الرواية في العصر الرقمي" في ثالث أيام ملتقى الرواية

قطامي: جهود الرئيس عباس نجحت بترجمة الدعم العربي لزيادة بموارد صندوق الأقصى

قطامي: جهود الرئيس عباس نجحت بترجمة الدعم العربي لزيادة بموارد صندوق الأقصى

الوزيرة حمد تبحث آليات التعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الوزيرة حمد تبحث آليات التعاون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اشتية يطالب كندا وكافة الدول التي تدعم حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يطالب كندا وكافة الدول التي تدعم حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين

منوعات

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

&#34;شرطة المشاهير&#34; عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

"شرطة المشاهير" عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: &#34;جميلة باب الحارة&#34; تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: "جميلة باب الحارة" تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

عربي

&#34;أنا آسف يا ريس&#34; تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري &#34;الآدمن&#34; المشرف عليها

"أنا آسف يا ريس" تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري "الآدمن" المشرف عليها

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال