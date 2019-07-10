الزق مهاجماً حماس: حرب 2014 لم تكن لضرورة وطنية وإنما للهروب من أزمة داخلية

رام الله - دنيا الوطن

هاجم أمين سر هيئة العمل الوطني، مسؤول فرع جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، محمود الزق، حركة حماس بسبب ما أسماه احتفالها بحرب 2014 التي أُطلق عليها اسم "العصف المأكول".





وقال الزق، عبر صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، إن حركة حماس تحتفل بذكرى حرب 2014 وكأننا حققنا نصر عظيم، وعشرات الجرحى وآلاف الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة".





وأضاف الزق: "حرب 2014 لم تأتي مطلقاً في سياق الضرورة الوطنية، وحدثت للهروب من أزمة داخلية".



