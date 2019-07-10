اشتية يطالب كندا وكافة الدول التي تدعم حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء، محمد اشتية: "اسرائيل تدمر حل الدولتين وأي فرصة لاقامة الدولة الفلسطينية، من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، ونطالب كندا وكافة الدول التي تدعم حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين كرد على ذلك".



جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفدا من الاتحاد العام لنقابات عمال كندا، بحضور الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.



وأضاف اشتية: "الفلسطينيون يحاربون لإنهاء الاحتلال، والعيش بكرامة في ظل الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".



واطّلع رئيس الوزراء على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها العمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل، لا سيما المساس بحقوقهم، وجعلهم رهينة في أيدي سماسرة تصاريح العمل الاسرائيلية، والمعيقات على المعابر، وتحديد الوظائف التي يستطيعون العمل بها سواء في البناء أو الزراعة.



ووجه اشتية الدعوة عبر اتحاد عمال كندا، الشركات الكندية للقدوم والاستثمار في فلسطين، من أجل خلق فرص عمل، والنهوض بواقع التنمية الاقتصادية.



واطلع رئيس الوزراء الوفد على جهود الحكومة في العمل على إنشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني والتقني، من أجل اعادة تأهيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل، وتنمية قدراتهم لفتح الآفاق امامهم في العديد من الوظائف.