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"أنا آسف يا ريس" تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري "الآدمن" المشرف عليها

"أنا آسف يا ريس" تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري "الآدمن" المشرف عليها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع (فيسبوك)، أن الأمن المصري أوقف الآدمن المشرف عليها، كريم حسين، وشددت على أن الناشطين العاملين فيها، يدعمون الدولة المصرية بثبات.

وقالت الصفحة، في بيان صحفي، الأربعاء، وصفته بالمهم: "ليلة أمس اصطحبت جهة أمنية كريم حسين "آدمن" صفحة "أنا آسف ياريس" لاستجوابه في بعض الأمور التي تتعلق بالصفحة، وما ينشر عليها".

وأضاف البيان: "ليس معروفاً لنا ما السبب أو في أي شيء يتم التحقيق معه، ولكن كل ما نعرفه أن لدى الجهات الأمنية حقها الأصيل لاستجواب أي مواطن في الأمور المتعلقة بالشأن المصري، ونعلن ثقتنا الكاملة في الجهات الأمنية الوطنية وتعاملها الحكيم في مثل هذه الأمور ودرايتهم ووعيهم الكامل بمواقفنا الثابتة والداعمة للدولة المصرية بكامل مؤسساتها منذ نشأة الصفحة وحتى الرمق الأخير".

وتابع: "إلا أن بعض صفحات الإخوان وقنواتهم الممولة تروج للخبر بصورة فيها استغلال واضح وادعاءات كاذبة بأن الجهات الأمنية، تعاملت بشكل غير لائق مع "الآدمن" ونشرت أسباب القبض على كريم التي ليس لها أي أساس من الصحة، ونؤكد للجميع مراراً وتكراراً أن الجهة الأمنية اصطحبت كريم بمنتهى الاحترام والرقي، وأنها أكدت أن التحقيق معه لن يستغرق وقتاً طويلاً وهو أمر طبيعي وغير مقلق لنا".

وأكمل: "نؤكد أن استغلال لجان وقنوات الإخوان لهذا الحدث أمر معتاد عليهم فهم يريدون استغلال أي شيء لفك لجام الترابط بين الشعب المصري، وتصدير صورة بأن النظام يقتص من مؤيديه ولكن هذا ليس صحيحاً بالمرة لأن الجميع يعلم مواقفنا الثابتة في دعم مؤسسات الدولة منذ أول دعوة لتأييد الجيش والشرطة في مصر بتاريخ 18 شباط/ فبراير 2011 بميدان مصطفي محمود وبعدها ماسبيرو وروكسي والعباسية والاتحادية والكثير من الدعوات المؤيدة للدولة المصرية".

واستطرد: "بالرغم من انتقادنا أحياناً لبعض الأمور التي تتعلق بالقرارات السياسية والاقتصادية، وهذا حق أصيل تكفله الدولة للمواطنين، إلا أننا دائماً وأبداً مع الدولة المصرية بكامل مؤسساتها وقيادتها ولن يتغير هذا الموقف أبداً لأنه نابع من حبنا وعشقنا لتراب مصر ورموزها، وهو السبب الأول لتدشين الصفحة، ولن ولم نكون أبداً في صف واحد مع هذه الجماعة الإرهابية التي وقفنا وجاهدنا لإزاحتهم من حكم مصر بلا رجعة، حفظ الله مصر من كل شر وسوء".

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