عربي

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دحض رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق مهاب مميش، ما نشر حول منع عبور إحدى السفن الإيرانية المحملة بالنفط إلى سوريا غبر قناة السويس.

وقال مميش، وفق (روسيا اليوم): "لا يمكن أن أمنع سفينة من العبور، تجارة النفط تجارة مشروعة وتجارة السلاح كذلك"، مشيراً إلى أن منع السفن من العبور يكون في حالتين فقط، الأولى: إذا كان هناك بلاغ مصدره الأمم المتحدة، وثانياً: إذا كانت على السفينة مخالفات.

وتعد قناة السويس، أهم معبر ملاحي يربط بين القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتمر من خلالها كبرى شحنات النفط، خاصة من الدول النفطية الغنية القريبة منها إلى مختلف دول العالم.

ووفقاً لاتفاقية القسطنطينية، فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بحرية الملاحة الدولية لقناة السويس، وتسمح بالعبور الآمن للسفن في القناة إلا في حالة أن تحمل السفينة علم دولة في حالة حرب مع مصر، حيث تلتزم بحيادية القناة، وتعمل وفقاً لاتفاقية القسطنطينية التي تتيح حرية الملاحة.

واتفاقية القسطنطينية معاهدة وقعت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1888 بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، ونصت على حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على القناة، كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن القيام بأي عمليات عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة على قناة السويس.

أخبار ذات صلة

&#34;أنا آسف يا ريس&#34; تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري &#34;الآدمن&#34; المشرف عليها

"أنا آسف يا ريس" تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري "الآدمن" المشرف عليها

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

تركي الفيصل: لا سلام في الشرق الأوسط إلا بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس

تركي الفيصل: لا سلام في الشرق الأوسط إلا بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسقوط ثلاث قذائف شمال العراق

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسقوط ثلاث قذائف شمال العراق

التعليقات

الدنيا حكايات

عنصرية إسرائيلية

عنصرية إسرائيلية

شؤون فلسطينية

توقيع منحة اغاثية مع الصين لدعم الأسر الفقيرة

توقيع منحة اغاثية مع الصين لدعم الأسر الفقيرة

لجنة إسرائيلية توافق على بناء 216 وحدة استيطانية جنوب القدس

لجنة إسرائيلية توافق على بناء 216 وحدة استيطانية جنوب القدس

الشرطة تُغلق مسبحين بقرار من النيابة العامة ولجنة السلامة في طولكرم

الشرطة تُغلق مسبحين بقرار من النيابة العامة ولجنة السلامة في طولكرم

الاحتلال يستولي على سيارة وجرار لجمع النفايات شرق نابلس

الاحتلال يستولي على سيارة وجرار لجمع النفايات شرق نابلس

رأفت: ادعاءات نتنياهو حول الأصول الفلسطينية محاولة سخيفة لتضليل العالم

رأفت: ادعاءات نتنياهو حول الأصول الفلسطينية محاولة سخيفة لتضليل العالم

إصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه شرقي دير البلح وسط القطاع

إصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه شرقي دير البلح وسط القطاع

الاحتلال يقتحم مطعماً في مدينة الخليل

الاحتلال يقتحم مطعماً في مدينة الخليل

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

منوعات

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

&#34;شرطة المشاهير&#34; عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

"شرطة المشاهير" عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: &#34;جميلة باب الحارة&#34; تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: "جميلة باب الحارة" تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

عربي

&#34;أنا آسف يا ريس&#34; تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري &#34;الآدمن&#34; المشرف عليها

"أنا آسف يا ريس" تنشر تفاصيل اعتقال الأمن المصري "الآدمن" المشرف عليها

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال