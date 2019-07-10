مصر ترد على أنباء توقيف سفينة إيرانية في قناة السويس





وقال مميش، وفق (روسيا اليوم): "لا يمكن أن أمنع سفينة من العبور، تجارة النفط تجارة مشروعة وتجارة السلاح كذلك"، مشيراً إلى أن منع السفن من العبور يكون في حالتين فقط، الأولى: إذا كان هناك بلاغ مصدره الأمم المتحدة، وثانياً: إذا كانت على السفينة مخالفات.







ووفقاً لاتفاقية القسطنطينية، فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بحرية الملاحة الدولية لقناة السويس، وتسمح بالعبور الآمن للسفن في القناة إلا في حالة أن تحمل السفينة علم دولة في حالة حرب مع مصر، حيث تلتزم بحيادية القناة، وتعمل وفقاً لاتفاقية القسطنطينية التي تتيح حرية الملاحة.

رام الله - دنيا الوطندحض رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق مهاب مميش، ما نشر حول منع عبور إحدى السفن الإيرانية المحملة بالنفط إلى سوريا غبر قناة السويس.وتعد قناة السويس، أهم معبر ملاحي يربط بين القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتمر من خلالها كبرى شحنات النفط، خاصة من الدول النفطية الغنية القريبة منها إلى مختلف دول العالم.واتفاقية القسطنطينية معاهدة وقعت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1888 بين المملكة المتحدة، والإمبراطورية الألمانية، والإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، ونصت على حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على القناة، كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن القيام بأي عمليات عسكرية فيها، في حين حصلت مصر بموجبها على السيطرة على قناة السويس.