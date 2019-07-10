شؤون فلسطينية

هنية: يوم 4 أغسطس موعد إياب كأس فلسطين بين خدمات رفح وبلاطة

هنية: يوم 4 أغسطس موعد إياب كأس فلسطين بين خدمات رفح وبلاطة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أفاد عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أنه تم تحديد موعد لمبارة الإياب من نهائي كأس فلسطين لكرة القدم، والتي ستجمع بين فريقي خدمات رفح، ومركز بلاطة في المحافظات الشمالية.

وأشار هنية في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، حدد يوم الأحد 4 آب/ أغسطس، ليكون موعداً لمباراة الإياب لنهائي كأس فلسطين، بين خدمات رفح، ومركز بلاطة، على ملعب نابلس.

وأوضح هنية، أن الاتحاد الفلسطيني، يتواصل مع (فيفا) والاتحاد الآسيوي؛ للضغط على الاحتلال؛ لإصدار تصاريح للاعبي خدمات رفح، حتى يتمكنوا من التوجه إلى المحافظات الشمالية.

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