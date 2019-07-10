نبيه بري: العقوبات الأمريكية على مسؤولين في حزب الله اعتداء على لبنان





وقال بري زعيم حركة (أمل) المتحالفة مع (حزب الله): "إنه اعتداء على المجلس النيابي، وبالتأكيد على لبنان.. كل لبنان"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الجماعة، وهم اثنان من أعضاء مجلس النواب ومسؤول أمني ينسق بين (حزب الله) والأجهزة الأمنية في لبنان.







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء: إن العقوبات الأمريكية الجديدة على مسؤولين في جماعة (حزب الله)، ومن بينهم نائبان، اعتداء على البرلمان، وعلى كل لبنان.