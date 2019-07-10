توقيع منحة اغاثية مع الصين لدعم الأسر الفقيرة

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بمكتب رئيس الوزراء في رام الله، ممثلة بالأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، والحكومة الصينية ممثلة بسفيرها لدى فلسطين قواه واي، منحة اغاثية بقيمة 2 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة في فلسطين.



وشكر غانم الصين على هذه المنحة ودعمها المتواصل لفلسطين، على المستويين السياسي والاقتصادي، معربا عن أمله بتعزيز آفاق التعاون بين البلدين.



بدوره أكد السفير الصيني مواصلة بلاده دعم فلسطين، مشددا على موقف الصين الثابت من القضية الفلسطينية ومواصلة مساعيها لإحلال السلام على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.