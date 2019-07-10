لجنة إسرائيلية توافق على بناء 216 وحدة استيطانية جنوب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن لجنة التخطيط والبناء في منطقة القدس، وافقت اليوم الأربعاء، على بناء 216 وحدة استيطانية في منطقة (غيلو) جنوب القدس.



وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مستمر، بناء العديد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.