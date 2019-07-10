دولي

ترامب يُطيح بسفير بريطانيا في واشنطن

ترامب يُطيح بسفير بريطانيا في واشنطن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن كيم داروتش سفير بريطانيا لدى واشنطن، قدم استقالته من منصبه.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هاجم مجدداً السفير البريطاني لدى واشنطن، كيم داروتش، واصفاً إياه بـ "الفتى الغبي جداً والمتعجرف".

وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): "السفير الأحمق الذي فرضته بريطانيا على الولايات المتحدة، هو شخص لسنا سعيدين به، إنه غبي جداً"، بحسب ما جاء على موقع (عربي 21).
وجدد ترامب انتقاده لتعاطي لندن مع ملف (بريكست) بالقول: "ينبغي للسفير البريطاني، أن يتحدث مع بلاده ومع ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، حول مفاوضات (بريكست) الفاشلة، وألا ينزعج من انتقادي للطريقة السيئة التي عولج بها الملف".

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