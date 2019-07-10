الشرطة تُغلق مسبحين بقرار من النيابة العامة ولجنة السلامة في طولكرم

أغلقت الشرطة في محافظة طولكرم، اليوم، مسبحين بقرار من النيابة العامة، ولجنة السلامة العامة في طولكرم، وذلك لمخالفتهما لشروط السلامة العامة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة السياحة والآثار، وبحضور لجنة السلامة العامة، نفذت القرارات لما تشكله هذه المخالفات من أصحاب المسابح المغلقة من خطورة على حياة المواطنين والزوار، وتفادياً لوقوع الحوادث والإصابات.



وأضافت، أن الشرطة والنيابة ولجنة السلامة، تقوم بتفتيش دوري على المسابح والمواقع السياحية والمتنزهات؛ للتأكد من التزام المشغلين بشروط السلامة العامة.





رام الله - دنيا الوطن