دبلوماسيون: مفتشو الوكالة الدولية أكدوا تجاوز إيران مستوى التخصيب المحدد بالاتفاق النووي

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وسائل إعلام عربية عن دبلوماسيين، اليوم الأربعاء، أن مفتشي الوكالة الدولية، أكدوا تجاوز إيران مستوى التخصيب المحدد بالاتفاق النووي.



وأضافت: أن المفتشين الدوليين، رصدوا تخصيباً إيرانياً لليورانيوم بمستوى 4.5 %، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، وصل إلى 213.5 كجم بينما الاتفاق النووي يسمح بـ 202.8 كجم فقط.



وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال اليوم الأربعاء: إن زيادة تخصيب اليورانيوم هي لأغراض سلمية، وتأتي في إطار الاتفاق النووي.