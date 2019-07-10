صحيفة: حماس أحبطت محاولات إسرائيلية لاغتيال قيادات عسكرية بغزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، إن الأشهر التي تلت الإخفاق الإسرائيلي في عملية خانيونس الفاشلة، شهدت عمليات أمنية لـ "اغتيالات صامتة" ضد شخصيات من الأجنحة العسكرية في قطاع غزة، إضافة إلى التنصّت على قياداتها، وذلك لردّ الاعتبار إلى المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي تضرّرت مكانتها بعد فشلها في تلك العملية.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الاحتلال حاول خلال الشهر الماضي اغتيال أحد كبار القادة بدسّ السم له بواسطة أحد العملاء الذين أُلقي القبض عليهم، مضيفةً: "لو نجحت العملية، لكانت ضربة كبيرة".





ولفتت الصحيفة، إلى أن الاحتياطات المشددة التي اتخذتها حركة حماس بعد "حدّ السيف" ساهمت في كشف هذه المحاولة، خاصة أن الاحتلال عاد إلى استخدام أساليب عمل عليها في سبعينيات القرن الماضي.

وأوضحت الصحيفة، الأربعاء، نقلاً عن مصادر أمنية لم تسمها، أن الاحتلال الإسرائيلي، سعى إلى رد اعتبار المؤسسة الأمنية بعد عملية "حدّ السيف" (الاسم الذي أطلقته كتائب القسّام، الذراع العسكرية لحركة حماس على عملية خانيونس) بمحاولة اغتيال بعض قادة العمل العسكري بطريقة أمنية معروفة باسم "الاغتيال الناعم"، بحيث لا تُترك أدلة لمعرفة المنفذ.كشفت الصحيفة، وفق مصادرها، عن محاولة اغتيال شخصية عسكرية أخرى، عبر إرسال أحد العملاء طرداً ملغوماً إليها على شكل هدية، مستدركةً: "لكن أمن حماس نجح في كشف العبوة وتفكيكها، واعتُقل على إثرها عملاء لهم علاقة بإيصال الطرد".