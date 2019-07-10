شؤون فلسطينية

رأفت: ادعاءات نتنياهو حول الأصول الفلسطينية محاولة سخيفة لتضليل العالم

رأفت: ادعاءات نتنياهو حول الأصول الفلسطينية محاولة سخيفة لتضليل العالم
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، ادعاء نتنياهو، أن الفلسطينيين القدماء، ينحدرون من الجنوب الأوروبي، وأن الفلسطينيين الحاليين هم من شبه الجزيرة العربية، تنم عن جهل ثقافي وإفلاس سياسي، ومحاولة سخيفة لتضليل العالم.

وقال في بيان له اليوم الأربعاء: "إن هذه التصريحات العنصرية، تعكس نهج دولة الاحتلال القائم على التهجير القسري، ومحاولة جديدة لترحيل الشعب الفلسطيني عبر ترويج الأكاذيب والمهاترات، متناسياً ان شعبنا متمسك بأرضه ودولته وممتلكاته وتاريخه وإرثه وحضارته".

وأضاف: "أن هذه السلوكيات سواء التصريحات أو الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، سنواجهها بتعزيز صمود أبناء شعبنا على هذه الأرض، رغم أنف الاحتلال وأعوانه، وإنجاز المصالحة الوطنية"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني، سيبقى منغرساً في هذه الأرض ومتشبثاً بها. 

وفي سياق آخر، وتعقيباً على تصريحات غرينبلات حول إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والتي اشترط فيها عودة الفلسطينيين للمفاوضات، قال رأفت: "إن القيادة الفلسطينية لن تخضع للابتزاز الأمريكي أو التهديدات، ولن نساوم بحقوقنا الثابتة وهذه التصريحات، تعكس عجز وعُقم وفشل السياسة الأمريكية".

وأضاف رأفت: "ان لعبة المراوغة التي يقوم بها مبعوثي ترامب للمنطقة مكشوفة، وستفشل كما فشلت محاولات تمرير الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية، ورشوة شعبنا الفلسطيني بالأموال من خلال ورشة المنامة".

وطالب رأفت الإدارة الأمريكية بالتراجع عن كل القرارت التي اتخذتها كالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاتها شطب قضية اللاجئين، والضغط على كل دول العالم لمنع المساعدات، وغيرها من القرارات غير المسؤولة، ووقف الحرب المعلنة اقتصادياً وسياسياً على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.

وفي نهاية تصريحاته، دعا رأفت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة بأن تضطلع بدورها، وأن تتوقف عند مسؤولياتها في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس.

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