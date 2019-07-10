شؤون فلسطينية

إصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه شرقي دير البلح وسط القطاع

إصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه شرقي دير البلح وسط القطاع
خاص دنيا الوطن
أصيب طفل اليوم الأربعاء، بجروح، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال، شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد الدكتور كمال خطاب، مدير مستشفى شهداء الأقصى في تصريح لـ"دنيا الوطن"، بأن الطفل يبلغ من العمر (10 أعوام)، وقد أصيب جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع.

وأشار خطاب، إلى أن الطفل كان يعبث بالجسم المشبوه، مما أدى إلى انفجاره، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الطفل من سكان بني سهيلا شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

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