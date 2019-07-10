الاحتلال يقتحم مطعماً في مدينة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مطعماً وسط مدينة الخليل.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اقتحمت مطعم "ورد" في منطقة عين عرب وسط مدينة الخليل، وأثارت حالة من الخوف والهلع بين رواد المطعم، لا سيما الأطفال منهم، كما عرقلت حركة السير في المنطقة.