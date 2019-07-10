الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

ضبطت الشرطة صباح هذا اليوم، 10 مركبات خاصة، تقوم على نقل المواطنين مقابل أجر في مدينة الخليل.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء عمل دوريات شرطة المرور في شوارع المدينة، والهادف لضبط الحالة المرورية، ومنع الازدحامات، ومتابعة ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، وخلال ذلك قامت الشرطة بضبط 10 مركبات خاصة تعمل على نقل المواطنين مقابل أجر مادي بشكل مخالف للقانون.





وقد قامت الشرطة بمخالفة السائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول، وضبط هذه المركبات أصولاً وفق إطار قانون الحجز الإداري، الذي يخول الشرطة حجز هذه المركبات المخالفة.





وناشد البيان الإخوة المواطنين الى عدم التعامل مع المركبات الخاصة أثناء تنقلهم، وذلك لعدم توافر شروط السلامة العامة بمثل هذه المركبات، ولعدم معرفة هوية السائق، وإذا ما كان يمتلك رخصة قيادة عمومية تخوله بنقل مواطنين، وانعكاس ذلك على ما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية وقانونية، حال وقوع حوادث الطرق.

رام الله - دنيا الوطن