مناشدة عاجلة من مواطنة لوزيرة الصحة بتوفير علاج لطفليْها

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت المواطنة سنابل أبو عسكر، مناشدة عاجلة الى وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، لتوفير علاج لطفليها جهاد وجنا، اللذان يعانيان من مرض حساسية البروتين.



علما بأن العلاج عبارة عن مكمل غذائي باسم (فينيل فري)، وتبلغ سعر العلبة الواحدة 250 شيكلاً.