شؤون فلسطينية

شاهد: ملحم يكشف ثلاث وسائل للانفكاك عن إسرائيل بمجال الطاقة

شاهد: ملحم يكشف ثلاث وسائل للانفكاك عن إسرائيل بمجال الطاقة
رئيس سلطة الطاقة - ظافر ملحم
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
كشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، عن ثلاث وسائل، ستعتمد عليها الحكومة الفلسطينية من أجل الانفكاك عن إسرائيل بمجال الطاقة.

وقال ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه وحسب رؤية الحكومة الفلسطينية، سيتم العمل على الانفكاك عن إسرائيل بمجال الطاقة عبر الطاقة البديلة ومحطة الكهرباء شمال الضفة الغربية والربط الإقليمي مع الدول المجاورة كالأردن ومصر.

وأوضح ملحم، أن سلطة الطاقة تعمل على تنوع مصادر الطاقة في فلسطين من أجل تقليل الاعتماد على الجانب الاسرائيلي، مضيفاً: "لدينا مشاريع طاقة ستساهم في الانفكاك عن إسرائيل اقتصادياً وخدماتياً".

وحول الأموال التي تخصمها إسرائيل من المقاصة لصالح الكهرباء، قال ملحم: "لدينا فاتورة شهرية تقدر بـ 200 مليون شيكل، كما تفرض إسرائيل غرامات بسبب التأخير في الدفع، ونحن في مراجعة مستمرة لهذه الخصومات".

وفيما يتعلق بتمويل قطر لخط الكهرباء بغزة، أشار ملحم، إلى أن سلطة الطاقة، تثمن الدعم القطري للفلسطينيين، وتتمنى أن يكون هناك دعم أكبر للمشاريع فيما يتعلق بمعالجة مشاكل الكهرباء بالضفة الغربية وقطاع غزة.

 

أخبار ذات صلة

الاحتلال يستولي على سيارة وجرار لجمع النفايات شرق نابلس

الاحتلال يستولي على سيارة وجرار لجمع النفايات شرق نابلس

صحيفة: حماس أحبطت محاولات إسرائيلية لاغتيال قيادات عسكرية بغزة

صحيفة: حماس أحبطت محاولات إسرائيلية لاغتيال قيادات عسكرية بغزة

رأفت: ادعاءات نتنياهو حول الأصول الفلسطينية محاولة سخيفة لتضليل العالم

رأفت: ادعاءات نتنياهو حول الأصول الفلسطينية محاولة سخيفة لتضليل العالم

إصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه شرقي دير البلح وسط القطاع

إصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه شرقي دير البلح وسط القطاع

الخارجية الفلسطينية تُهاجم ترامب: تمجيدك للاحتلال يكشف نواياك المعادية للسلام

الخارجية الفلسطينية تُهاجم ترامب: تمجيدك للاحتلال يكشف نواياك المعادية للسلام

الاحتلال يقتحم مطعماً في مدينة الخليل

الاحتلال يقتحم مطعماً في مدينة الخليل

حماس تُعلّق على شراء تركيا صواريخ (إس -400)

حماس تُعلّق على شراء تركيا صواريخ (إس -400)

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

عنصرية إسرائيلية

عنصرية إسرائيلية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على سيارة وجرار لجمع النفايات شرق نابلس

الاحتلال يستولي على سيارة وجرار لجمع النفايات شرق نابلس

رأفت: ادعاءات نتنياهو حول الأصول الفلسطينية محاولة سخيفة لتضليل العالم

رأفت: ادعاءات نتنياهو حول الأصول الفلسطينية محاولة سخيفة لتضليل العالم

إصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه شرقي دير البلح وسط القطاع

إصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه شرقي دير البلح وسط القطاع

الاحتلال يقتحم مطعماً في مدينة الخليل

الاحتلال يقتحم مطعماً في مدينة الخليل

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

مناشدة عاجلة من مواطنة لوزيرة الصحة بتوفير علاج لطفليْها

مناشدة عاجلة من مواطنة لوزيرة الصحة بتوفير علاج لطفليْها

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الصالحي يدعو لشكيل جبهة لمواجهة محاولات تكريس سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط

الصالحي يدعو لشكيل جبهة لمواجهة محاولات تكريس سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط

منوعات

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

&#34;شرطة المشاهير&#34; عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

"شرطة المشاهير" عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: &#34;جميلة باب الحارة&#34; تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: "جميلة باب الحارة" تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

عربي

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة