شاهد: ملحم يكشف ثلاث وسائل للانفكاك عن إسرائيل بمجال الطاقة

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات

كشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، عن ثلاث وسائل، ستعتمد عليها الحكومة الفلسطينية من أجل الانفكاك عن إسرائيل بمجال الطاقة.







وقال ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه وحسب رؤية الحكومة الفلسطينية، سيتم العمل على الانفكاك عن إسرائيل بمجال الطاقة عبر الطاقة البديلة ومحطة الكهرباء شمال الضفة الغربية والربط الإقليمي مع الدول المجاورة كالأردن ومصر.





وأوضح ملحم، أن سلطة الطاقة تعمل على تنوع مصادر الطاقة في فلسطين من أجل تقليل الاعتماد على الجانب الاسرائيلي، مضيفاً: "لدينا مشاريع طاقة ستساهم في الانفكاك عن إسرائيل اقتصادياً وخدماتياً".







وحول الأموال التي تخصمها إسرائيل من المقاصة لصالح الكهرباء، قال ملحم: "لدينا فاتورة شهرية تقدر بـ 200 مليون شيكل، كما تفرض إسرائيل غرامات بسبب التأخير في الدفع، ونحن في مراجعة مستمرة لهذه الخصومات".





وفيما يتعلق بتمويل قطر لخط الكهرباء بغزة، أشار ملحم، إلى أن سلطة الطاقة، تثمن الدعم القطري للفلسطينيين، وتتمنى أن يكون هناك دعم أكبر للمشاريع فيما يتعلق بمعالجة مشاكل الكهرباء بالضفة الغربية وقطاع غزة.



