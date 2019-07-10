الأزبط: المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً جديداً بالمُصالحة.. والخيارات مفتوحة للرد على الاحتلال

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد خالد الأزبط، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، أن ملف المصالحة، وبحسب التسريبات، تبين أن هناك حراكاً فيها، قائلاً: "غير معنيين بالاعلان عن الجهود الجديدة إلا إذا كانت ناضجة من الناحية العملية، وتصل الى مرحلة التطبيق النهائي؛ حتى لا يعود الشعب الفلسطيني لانتكاسة جديدة".



وأضاف الأزبط لـ "دنيا الوطن": "الأولوية في ظل حالة الصراع الإقليمي والدولي، ضد القضية الفلسطينية، هي لتطبيق المصالحة دون الدخول إلى الخلافات السابقة، وبالتالي نتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة حراكاً للجهود المصرية في ملف المصالحة بشكل عملي، ينهي الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني".



وفيما يتعلق بملف المتفاهمات وتلكؤ الاحتلال في تنفيذها، أكد الأزبط، أن الواقع الميداني، يتحدث أن كافة الخيارات مفتوحة، لافتاً إلى أن تطبيق التفاهمات والتزام الاحتلال بها عبر المراحل المتفق عليها من خلال الوسيط المصري، هي حتى اللحظة متاحة.



وقال: "حال تنصل الاحتلال وتلكؤه في تنفيذ التفاهمات، فإن هناك قراراً وطنياً بهذا الملف، لذلك كل الخيارات سواء رد المقاومة بالطريقة المناسبة أو تفعيل الوسائل الخشنة لمسيرات العودة، فكل هذه الخيارات، ستبقى محل دراسة إلى أن يكون هناك تبليغ رسمي حول تطبيق التفاهمات من عدمه".



وأضاف: "نحن ملتزمون ما يتم الاتفاق عليه، ولكن في حال تنصل الاحتلال الإسرائيلي، سيكون هناك موقف فلسطيني موحد من الفصائل الفلسطينية، والغرفة المشتركة، والميدان هو الذي يحدد، ما الذي سيتم استخدامه من أدوات".