شؤون فلسطينية

الأزبط: المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً جديداً بالمُصالحة.. والخيارات مفتوحة للرد على الاحتلال

الأزبط: المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً جديداً بالمُصالحة.. والخيارات مفتوحة للرد على الاحتلال
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد خالد الأزبط، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، أن ملف المصالحة، وبحسب التسريبات، تبين أن هناك حراكاً فيها، قائلاً: "غير معنيين بالاعلان عن الجهود الجديدة إلا إذا كانت ناضجة من الناحية العملية، وتصل الى مرحلة التطبيق النهائي؛ حتى لا يعود الشعب الفلسطيني لانتكاسة جديدة".

وأضاف الأزبط لـ "دنيا الوطن": "الأولوية في ظل حالة الصراع الإقليمي والدولي، ضد القضية الفلسطينية، هي لتطبيق المصالحة دون الدخول إلى الخلافات السابقة، وبالتالي نتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة حراكاً للجهود المصرية في ملف المصالحة بشكل عملي، ينهي الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بملف المتفاهمات وتلكؤ الاحتلال في تنفيذها، أكد الأزبط، أن الواقع الميداني، يتحدث أن كافة الخيارات مفتوحة، لافتاً إلى أن تطبيق التفاهمات والتزام الاحتلال بها عبر المراحل المتفق عليها من خلال الوسيط المصري، هي حتى اللحظة متاحة.

وقال: "حال تنصل الاحتلال وتلكؤه في تنفيذ التفاهمات، فإن هناك قراراً وطنياً بهذا الملف، لذلك كل الخيارات سواء رد المقاومة بالطريقة المناسبة أو تفعيل الوسائل الخشنة لمسيرات العودة، فكل هذه الخيارات، ستبقى محل دراسة إلى أن يكون هناك تبليغ رسمي حول تطبيق التفاهمات من عدمه".

وأضاف: "نحن ملتزمون ما يتم الاتفاق عليه، ولكن في حال تنصل الاحتلال الإسرائيلي، سيكون هناك موقف فلسطيني موحد من الفصائل الفلسطينية، والغرفة المشتركة، والميدان هو الذي يحدد، ما الذي سيتم استخدامه من أدوات".

أخبار ذات صلة

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

مناشدة عاجلة من مواطنة لوزيرة الصحة بتوفير علاج لطفليْها

مناشدة عاجلة من مواطنة لوزيرة الصحة بتوفير علاج لطفليْها

شاهد: ملحم يكشف ثلاث وسائل للانفكاك عن إسرائيل بمجال الطاقة

شاهد: ملحم يكشف ثلاث وسائل للانفكاك عن إسرائيل بمجال الطاقة

الإحصاء: حوالي 13 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات

الإحصاء: حوالي 13 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات

شاهد: بعد ربع قرن.. المستوطنون يخلون منزلاً فلسطينياً في القدس بالقوة

شاهد: بعد ربع قرن.. المستوطنون يخلون منزلاً فلسطينياً في القدس بالقوة

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الكشف عن فحوى كلمة الرئيس عباس التي سيُلقيها بدورة الثوري

الكشف عن فحوى كلمة الرئيس عباس التي سيُلقيها بدورة الثوري

الصالحي يدعو لشكيل جبهة لمواجهة محاولات تكريس سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط

الصالحي يدعو لشكيل جبهة لمواجهة محاولات تكريس سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

عنصرية إسرائيلية

عنصرية إسرائيلية

شؤون فلسطينية

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

مناشدة عاجلة من مواطنة لوزيرة الصحة بتوفير علاج لطفليْها

مناشدة عاجلة من مواطنة لوزيرة الصحة بتوفير علاج لطفليْها

الإحصاء: حوالي 13 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات

الإحصاء: حوالي 13 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

التجمع الديمقراطي للأكاديميين يدعو للحفاظ على جامعة الأقصى

التجمع الديمقراطي للأكاديميين يدعو للحفاظ على جامعة الأقصى

بعد قبول استقالة الشرافي.. فتح بجامعة الأقصى تُعلّق على قرارات الرئيس عباس

بعد قبول استقالة الشرافي.. فتح بجامعة الأقصى تُعلّق على قرارات الرئيس عباس

قيادة الجبهة بسجون الاحتلال: انضمام دفعة جديدة من الأسرى الإداريين للإضراب

قيادة الجبهة بسجون الاحتلال: انضمام دفعة جديدة من الأسرى الإداريين للإضراب

94 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام

94 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام

منوعات

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

&#34;شرطة المشاهير&#34; عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

"شرطة المشاهير" عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: &#34;جميلة باب الحارة&#34; تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: "جميلة باب الحارة" تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

عربي

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة