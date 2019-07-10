عربي

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال
صواريخ جافلين
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الفرنسي، اليوم الأربعاء: إن الحكومة الفرنسية، كانت قد اشترت صواريخ جافلين التي عثر عليها في قاعدة للمقاتلين في ليبيا من الولايات المتحدة، لكن لم يكن الهدف هو بيعها أو نقلها إلى أي طرف في الصراع الليبي.

وذكرت الوزارة في بيان أرسلته للصحفيين، أن الهدف من الصواريخ كان "الحماية الذاتية لوحدة عسكرية فرنسية، أُرسلت للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب".

وأضاف: "كانت الأسلحة معطوبة وغير صالحة للاستعمال وكانت مخزنة بشكل مؤقت في مستودع تمهيداً لتدميرها"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) قالت في وقت سابق، إن قوات حكومية ليبية عثرت على أربعة صواريخ مضادة للدبابات من طراز جافلين الشهر الماضي، خلال مداهمة لمعسكر مقاتلين في بلدة غريان في الجبال جنوبي طرابلس.

أخبار ذات صلة

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

تركي الفيصل: لا سلام في الشرق الأوسط إلا بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس

تركي الفيصل: لا سلام في الشرق الأوسط إلا بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسقوط ثلاث قذائف شمال العراق

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسقوط ثلاث قذائف شمال العراق

مصر تكشف تعدادها السكاني.. كم مليون مصري في البلاد؟

مصر تكشف تعدادها السكاني.. كم مليون مصري في البلاد؟

عودة الإنترنت في السودان

عودة الإنترنت في السودان

بينهم أعضاء بالبرلمان.. واشنطن تضع ثلاثة من قيادات (حزب الله) على قوائم العقوبات

بينهم أعضاء بالبرلمان.. واشنطن تضع ثلاثة من قيادات (حزب الله) على قوائم العقوبات

التعليقات

الدنيا حكايات

عنصرية إسرائيلية

عنصرية إسرائيلية

شؤون فلسطينية

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

الشرطة تَضبط 10 مركبات خاصة تنقل المواطنين مقابل أجر بالخليل

مناشدة عاجلة من مواطنة لوزيرة الصحة بتوفير علاج لطفليْها

مناشدة عاجلة من مواطنة لوزيرة الصحة بتوفير علاج لطفليْها

الإحصاء: حوالي 13 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات

الإحصاء: حوالي 13 مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

التجمع الديمقراطي للأكاديميين يدعو للحفاظ على جامعة الأقصى

التجمع الديمقراطي للأكاديميين يدعو للحفاظ على جامعة الأقصى

بعد قبول استقالة الشرافي.. فتح بجامعة الأقصى تُعلّق على قرارات الرئيس عباس

بعد قبول استقالة الشرافي.. فتح بجامعة الأقصى تُعلّق على قرارات الرئيس عباس

قيادة الجبهة بسجون الاحتلال: انضمام دفعة جديدة من الأسرى الإداريين للإضراب

قيادة الجبهة بسجون الاحتلال: انضمام دفعة جديدة من الأسرى الإداريين للإضراب

94 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام

94 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام

منوعات

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

&#34;شرطة المشاهير&#34; عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

"شرطة المشاهير" عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: &#34;جميلة باب الحارة&#34; تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: "جميلة باب الحارة" تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

عربي

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

فرنسا: صواريخ جافلين التي عُثر عليها في ليبيا كانت غير صالحة للاستعمال

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة