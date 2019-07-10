دولي

الموساد الإسرائيلي يزعم إحباط 50 عملية بـ 20 دولة

الموساد الإسرائيلي يزعم إحباط 50 عملية بـ 20 دولة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
زعم جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، إحباط 50 هجوماً خططت لها إيران، وتنظيم الدولة حول العالم خلال الأعوام الماضية.

وقالت القناة الإسرائيلية السابعة، إنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أحبط الموساد عشرات الهجمات التي خطط لها تنظيم الدولة، وإيران في قائمة طويلة من البلدان، بلغت 20 دولة.

وأشارت إلى أن إسرائيل، نقلت المعلومات إلى وكالات الاستخبارات في تلك البلدان، وتم إحباط الهجمات، موضحةً أن النسبة الأكبر من الهجمات التي جرى إحباطها 12 هجمة كان يخطط لتنفيذها على الأراضي التركية، وتم إحباطها بواسطة الموساد، وفق زعمها.

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