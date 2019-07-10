طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الخميس، سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف (7/4).وشددت الوزارة، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطلبت الوزارة من المواطنين، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.