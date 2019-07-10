الكشف عن فحوى كلمة الرئيس عباس التي سيُلقيها بدورة الثوري



وقال رضوان في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن كلمة الرئيس عباس، ستعبر عن موقف شعبنا

تجاه ما حصل من تسريبات ومحاولات أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الثوري، سيضع رؤية حركة فتح، تجاه ما يحدث في المنطقة أمام المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.



وأضاف: أن المجلس سيستمع لتقارير اللجنة المركزية للحركة، حول الوضع الحركي والتنظيمي، والشأن الوطني، وسبل تعزيز المواطن، وملف المصالحة، وإعادة البوصلة الوطنية، نحو مواجهة مؤامرات واشنطن.

وسيلقي الرئيس عباس، وفق ما قاله عضو المجلس الثوري للحركة، رائد رضوان، كلمة سيتحدث فيها عن الوضع السياسي خاصة التطورات التي شهدتها المنطقة و(صفقة القرن) و"ورشة المنامة".