دولي

وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة "تحت الضغط"

وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة "تحت الضغط"
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إنه لا مفاوضات مع الولايات المتحدة، "تحت الضغط، والبداية تكمن بإيقاف واشنطن حربها الاقتصادية ضدنا".

وأضاف في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عربية: إن الأوروبيين لم ينفذوا تعهداتهم، واحتجاز بريطانيا لناقلة النفط، تم بضغط أمريكي مباشر.

وتابع: أن احتجاز لندن للنفط الإيراني في جبل طارق، هو خطوة بريطانية لتنفيذ عقوبات واشنطن النفطية.

من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك في  تصريحات لـ (الجزيرة): سنفرض عقوبات جديدة ضد طهران، والنظام الإيراني لا يغير سلوكه دون ضغط.

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