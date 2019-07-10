وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة "تحت الضغط"
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إنه لا مفاوضات مع الولايات المتحدة، "تحت الضغط، والبداية تكمن بإيقاف واشنطن حربها الاقتصادية ضدنا".
وأضاف في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عربية: إن الأوروبيين لم ينفذوا تعهداتهم، واحتجاز بريطانيا لناقلة النفط، تم بضغط أمريكي مباشر.
وتابع: أن احتجاز لندن للنفط الإيراني في جبل طارق، هو خطوة بريطانية لتنفيذ عقوبات واشنطن النفطية.
من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك في تصريحات لـ (الجزيرة): سنفرض عقوبات جديدة ضد طهران، والنظام الإيراني لا يغير سلوكه دون ضغط.
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إنه لا مفاوضات مع الولايات المتحدة، "تحت الضغط، والبداية تكمن بإيقاف واشنطن حربها الاقتصادية ضدنا".
وأضاف في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عربية: إن الأوروبيين لم ينفذوا تعهداتهم، واحتجاز بريطانيا لناقلة النفط، تم بضغط أمريكي مباشر.
وتابع: أن احتجاز لندن للنفط الإيراني في جبل طارق، هو خطوة بريطانية لتنفيذ عقوبات واشنطن النفطية.
من جهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك في تصريحات لـ (الجزيرة): سنفرض عقوبات جديدة ضد طهران، والنظام الإيراني لا يغير سلوكه دون ضغط.
التعليقات