بعد قبول استقالة الشرافي.. فتح بجامعة الأقصى تُعلّق على قرارات الرئيس عباس





كما أكدت الحركة، دعمها لاستمرار حالة التوافق السائدة في الجامعة، مع الاستعداد لبذل كل الجهود في هذا الإطار، تحقيقًا للمصلحة الوطنية.





وكان الرئيس عباس قَبِل أمس الثلاثاء، استقالة رئيس الجامعة

د. كمال الشرافي، وعيّن د. أيمن صبح، قائماً بأعمال رئاسة الجامعة.





ونص البيان على ما يلي:



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:



يقول الله سبحانه وتعالي:



}} فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {{ (85) سورة يونس



الإخوة والأخوات العاملون في جامعة الاقصى، أيها الصامدون، الصابرون في ظل هذه الأوضاع الصعبة الذي يعيشها قطاعنا الحبيب، برغم المعاناة والألم، مازال عطاؤكم المستمر لجامعتكم، جامعة الاقصى نموذجًا يحتذى به، للوصول بجامعتنا إلى مزيدٍ من الاستقرار والازدهار.



كما أكد البيان على أنه لا يخفى على أحد حجم وقوة الجهود التي بذلناها، وما زلنا نبذلها في إطار سعينا للمحافظة على استقرار الجامعة، ومصلحة العاملين فيها إداريين وأكاديميين وأبنائنا الطلبة، فجامعة الأقصى مؤسسة وطنية أسست بقرار من الشهيد الرمز ياسر عرفات لتبقى عنوانا للوحدة، وحاضنة لكل الغيورين على الوطن ومؤسساته، ومازلنا على عهدنا الذي قطعناه على أنفسنا بأن تبقى الجامعة مستقرة، ومشرعة أبوابها لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، ونعمل على خدمتهم لاستنهاض المجتمع الفلسطيني، ولقد أثبتنا ذلك قولًا وفعلًا، فنحن ليس من هواة الشعارات، ولا من أصحاب الفتن، ولا من أصحاب المصالح الضيقة.



كما أضاف البيان إن جامعة الأقصى مثلها مثل بقية المؤسسات الوطنية، يتم تداول المواقع الأكاديمية والادارية فيها، وهذا ليس استثناء، بل هو من الأصول المهنية والقانونية، والتداول لا يعد نكرانًا لجهود أحد، أو إخلالًا بحالة التوافق السائدة في الجامعة.



وعليه، فإننا في المكتب الحركي المركزي لحركة فتح في جامعة الأقصى نؤكد على ما يأتي:



1- دعمنا المطلق لقرارات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام التام بها لما فيه مصلحة عليا للجامعة.



2- جامعة الأقصى مؤسسة تعليم عالٍ، وهي جامعة الكل الفلسطيني، ومرجعيتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس.



3- دعمنا لاستمرار حالة التوافق السائدة في الجامعة، مع استعدادنا لبذل كل الجهود في هذا الاطار، تحقيقًا للمصلحة الوطنية.



4- نهيب بجميع العاملين عدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة، والتي يسعى البعض من خلالها إلي توتير الأجواء، ولن نسمح لأي كان بضرب حالة الاستقرار في جامعة الكل الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح) في جامعة الأقصى، اليوم الأربعاء، إلى الالتزام التام بقرارات الرئيس محمود عباس، بما يخص الجامعة.جاء ذلك، في بيان أصدره المكتب الحركي المركزي، جامعة الأقصى، حول ما يدور من أحداث في جامعة الأقصى.