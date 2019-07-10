شؤون فلسطينية

قيادة الجبهة بسجون الاحتلال: انضمام دفعة جديدة من الأسرى الإداريين للإضراب

قيادة الجبهة بسجون الاحتلال: انضمام دفعة جديدة من الأسرى الإداريين للإضراب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن انضمام دفعة جديدة من الأسرى الإداريين إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأشارت قيادة المنظمة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الأسرى، الذين انضموا للاضراب، هم: (حسن وأشرف محمد الزغاري من مخيم الدهيشة، ومنير زهران من دير أبو مشعل).

ونوهت القيادة إلى أن الأيام المقبلة، ستشهد انضمام أسرى آخرين إلى الإضراب، وذلك في سياق تحشيد كل أشكال الضغط على مصلحة السجون، حتى تتراجع عن سياسة الاعتقال الإداري الجبانة.

وجاء نص البيان كالتالي:

تتواصل معركة الوحدة والإرادة التي تخو  تحشيد كل أشكال الضغط على مصلحة السجون حتى تتراجع عن سياسة الاعتقال الإداري الجبانة. ضها منذ عدة أسابيع كوكبة من الأسرى الإداريين الأبطال بمعنوياتٍ عاليةٍ وبإرادةٍ من حديدٍ وعزيمةٍ لا تلين، مصممين على الاستمرار في هذه المعركة حتى انتزاع حريتهم من براثن سراديب الاعتقال الإداري، رغم الظروف الصعبة التي يتعرضون لها جراء الممارسات القمعية الممنهجة التي ترتكبها بحقهم مصلحة السجون ومخابرات العدو، وفي مقدمتها نقل عدد من المضربين إلى العزل الانفرادي، فضلاً عن إهمال أوضاعهم الصحية التي تزداد خطورة يوماً بعد يوم جراء استمرار الإضراب.

إننا في قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال، واستمراراً لمعركة الحرية والإرادة نؤكد على التالي:-

أولاً: نعلن انضمام دفعة جديدة من رفاقنا الأسرى الإداريين إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، وهم الرفاق (حسن وأشرف محمد الزغاري من مخيم الدهيشة، ومنير زهران من دير أبو مشعل). والأيام القليلة القادمة ستشهد انضمام أسرى آخرين إلى الإضراب، في سياق تحشيد كل أشكال الضغط على مصلحة السجون حتى تتراجع عن سياسة الاعتقال الإداري الجبانة.

ثانياً: نجدد تحذيرنا لمصلحة السجون من مغبة استخدام وسائل قمعية بحق الأسرى الإداريين المضربين، وضرورة السماح للمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر والمحامين بمتابعة أوضاع المضربين وظروف اعتقالهم وعزلهم.

ثالثاً: كل الدعم والإسناد للأسيرة البطلة المضربة عن الطعام فداء اخليل، والتي انضمت إلى إضراب الأسرى الإداريين المضربين، لتثبت في هذه الخطوة الشجاعة على أن الأسيرات جزء أصيل لا يتجزأ من الحركة الأسيرة، ومن معارك الإرادات التي تخوضها ضد الاحتلال.  

جماهير شعبنا،،،

إننا في قلاع الأسر ونحن نخوض هذه المعركة معكم وبكم، فإننا ندعوكم لمزيد من التكاتف والتلاحم معنا عبر توسيع رقعة المساندة للأسرى المضربين بمختلف الأنشطة والفعاليات من اعتصامات ومسيرات وندوات، وصولاً إلى الاشتباك المفتوح مع الاحتلال على مواقع التماس، فالضغط الشعبي المتواصل فعال ويُعطي الأسرى حافزاً للاستمرار في هذه المعركة حتى انتزاعهم لحقوقهم وحريتهم.

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