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شؤون فلسطينية

برنامج تعاون لأربع سنوات قادمة بين فلسطين ومركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية

برنامج تعاون لأربع سنوات قادمة بين فلسطين ومركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
اختتم وفد رفيع المستوى من مركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسرك" زيارته الفنية إلى فلسطين والتي استمرت لمدة يومين، بدعوة من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بيكا. 

وخلال هذه الزيارة التي تم فيها عقد عدد من اللقاءات للتعرف على الاحتياجات الفلسطينية على المستوى الوطني في مجالات بناء القدرات والابحاث، تم الاتفاق على برنامج تعاون يمتد لأربع سنوات قادمة يشمل شقين: الأول يعنى بتعزيز التعاون بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وسيسرك؛ من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج اهمها برامج بناء القدرات الخاصة بفريق الوكالة الفلسطينية ودعم بناء قاعدة بيانات خاصة بالخبراء الفلسطينيين، ودعم مراكز الخبرات التي تملكها فلسطين وترويجها في باقي الدول.

اما الشق الثاني فيتعلق بتعزيز التعاون بين سيسرك والمؤسسات الوطنية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تصب في عمل هذه المؤسسات من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بصفتها منسقا وطنيا للتعاون جنوب جنوب ومكتب منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين.

وخلال هذه الزيارة الهامة عقدت الوكالة الفلسطينية وسيسرك طاولة مستديرة بحضور عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية التي لها علاقة بعمل المركز، كما عقد سيسرك لقاءات ثنائية مع عدد من الشركاء المحليين من اهمها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث كان باستقبالهم رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د. علا عوض وبحث الطرفان تعزيز التعاون بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسيسرك والذي تربطهما اتفاقية تعاون مميزة.

كما التقى مدير عام سيسرك السفير نبيل دبور برئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف ابو حجلة، الذي أكد على أهمية الدور الذي تلعبه سيسرك في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضرورة الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعة في دعم برامج المركز.

كما قام وفد سيسرك بزيارة مكتب منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين حيث كان باستقبالهم السفير أحمد الرويضي ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين واكد الطرفان أهمية الدور الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وهيئاتها في فلسطين.

وتاتي هذه الزيارة وما تم الاتفاق عليه خلالها تنفيذاً لتعليمات سيادة الرئيس محمود عباس وتوجيهات معالي وزير الخارجيةرياض المالكي بضرورة تطوير التعاون بين فلسطين والمنظمة والهيئات التنموية المنبثقة عنها تعزيزاً لدور دولة فلسطين الانمائي على الساحة الدولية ومساهمةً في جهود منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها والدول الأعضاء فيها الرامية الى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتحقيق أهداف الانمائية الدولية .

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