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شؤون فلسطينية

الأسرى في السجون الصحراوية والساحلية الإسرائيلية يشتكون من الحر والرطوبة العالية

الأسرى في السجون الصحراوية والساحلية الإسرائيلية يشتكون من الحر والرطوبة العالية
رام الله - دنيا الوطن
اشتكى الأسرى في سجن (جلبوع) وسجون الجنوب (نفحة، والنقب، وإيشل) من الظروف المعيشية والاعتقالية الصعبة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ كبير، وتزايد معدلات الرطوبة، والنقص في المراوح.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن "الأسرى يشتكون من قساوة موجة الحر، خاصة في ظل الإجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم في مختلف المعتقلات من قبل إدارة السجون، بمصادرة المراوح، وعدم تركيب مكيفات".

وأشارت إلى أن "سجن النقب الصحراوي يعتبر من أكثر السجون التي يُعاني الأسرى فيها من موجة الحر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية إلى معدلات كبيرة، واحتجازهم داخل خيام، كما يُعاني أسرى (جلبوع) من ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة العالية داخل الغرف، والأقسام، بحكم الموقع الجغرافي للسجن".

كما أكدت الهيئة أن "إدارة سجون الاحتلال لا تكترث لحالة الأسرى في مثل هذه الظروف، بل تُصادر في كثير من الأحيان أجهزة المراوح التي لديهم، وتمنع إدخالها في العديد من الأقسام كإجراءات عقابية".

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