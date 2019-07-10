وفد ماليزي رفيع المستوى يصل غزة اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

يصل وفد من المجلس الاستشاري للمؤسسات الماليزية (مابيم) إلى قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عبر معبر رفح البري، ويضم عدداً من الشخصيات الماليزية الحكومية والإنسانية والإعلامية، برئاسة الدكتور ساني عربي القاهري، الرئيس التنفيذي للمجلس.



ومن المقرر، أن يقوم الوفد بجولة تفقدية للمشروعات الممولة من قبل المجلس في قطاع غزة، وعقد لقاءات رسمية مع الجهات ذات العلاقة، كما يتضمن برنامج الوفد زيارة البيوت المدمرة نتيجة التصعيد الأخير في قطاع غزة، ولقاء مصابي مسيرات العودة والاطلاع على احتياجاتهم، كما سيقوم الوفد بدراسة تقديم حزمة تدخلات إنسانية جديدة لصالح أهالي قطاع غزة.



الجدير ذكره، أن المجلس الماليزي، له دور أساسي في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.