عاجل

  • روحاني: احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية هو عمل سخيف وخاطئ

شؤون فلسطينية

وفد ماليزي رفيع المستوى يصل غزة اليوم

وفد ماليزي رفيع المستوى يصل غزة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
يصل وفد من المجلس الاستشاري للمؤسسات الماليزية (مابيم) إلى قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عبر معبر رفح البري، ويضم عدداً من الشخصيات الماليزية الحكومية والإنسانية والإعلامية، برئاسة الدكتور ساني عربي القاهري، الرئيس التنفيذي للمجلس.

ومن المقرر، أن يقوم الوفد بجولة تفقدية للمشروعات الممولة من قبل المجلس في قطاع غزة، وعقد لقاءات رسمية مع الجهات ذات العلاقة، كما يتضمن برنامج الوفد زيارة البيوت المدمرة نتيجة التصعيد الأخير في قطاع غزة، ولقاء مصابي مسيرات العودة والاطلاع على احتياجاتهم، كما سيقوم الوفد بدراسة تقديم حزمة  تدخلات إنسانية جديدة لصالح أهالي قطاع غزة.

الجدير ذكره، أن المجلس الماليزي، له دور أساسي في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة. 

أخبار ذات صلة

التجمع الديمقراطي للأكاديميين يدعو للحفاظ على جامعة الأقصى

التجمع الديمقراطي للأكاديميين يدعو للحفاظ على جامعة الأقصى

بعد قبول استقالة الشرافي.. فتح بجامعة الأقصى تُعلّق على قرارات الرئيس عباس

بعد قبول استقالة الشرافي.. فتح بجامعة الأقصى تُعلّق على قرارات الرئيس عباس

قيادة الجبهة بسجون الاحتلال: انضمام دفعة جديدة من الأسرى الإداريين للإضراب

قيادة الجبهة بسجون الاحتلال: انضمام دفعة جديدة من الأسرى الإداريين للإضراب

94 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام

94 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام

برنامج تعاون لأربع سنوات قادمة بين فلسطين ومركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية

برنامج تعاون لأربع سنوات قادمة بين فلسطين ومركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية

الأسرى في السجون الصحراوية والساحلية الإسرائيلية يشتكون من الحر والرطوبة العالية

الأسرى في السجون الصحراوية والساحلية الإسرائيلية يشتكون من الحر والرطوبة العالية

جنود الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزل عائلة صيام في سلوان بالقدس لإجلائه

جنود الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزل عائلة صيام في سلوان بالقدس لإجلائه

الصحة تعتمد عدة بروتوكولات وسياسات لتجويد الخدمة المقدمة داخل مستشفياتها

الصحة تعتمد عدة بروتوكولات وسياسات لتجويد الخدمة المقدمة داخل مستشفياتها

التعليقات

الدنيا حكايات

عنصرية إسرائيلية

عنصرية إسرائيلية

شؤون فلسطينية

قيادة الجبهة بسجون الاحتلال: انضمام دفعة جديدة من الأسرى الإداريين للإضراب

قيادة الجبهة بسجون الاحتلال: انضمام دفعة جديدة من الأسرى الإداريين للإضراب

94 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام

94 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة خلال النصف الأول من العام

برنامج تعاون لأربع سنوات قادمة بين فلسطين ومركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية

برنامج تعاون لأربع سنوات قادمة بين فلسطين ومركز الأبحاث الاحصائية والاقتصادية

الأسرى في السجون الصحراوية والساحلية الإسرائيلية يشتكون من الحر والرطوبة العالية

الأسرى في السجون الصحراوية والساحلية الإسرائيلية يشتكون من الحر والرطوبة العالية

وفد ماليزي رفيع المستوى يصل غزة اليوم

وفد ماليزي رفيع المستوى يصل غزة اليوم

جنود الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزل عائلة صيام في سلوان بالقدس لإجلائه

جنود الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزل عائلة صيام في سلوان بالقدس لإجلائه

الصحة تعتمد عدة بروتوكولات وسياسات لتجويد الخدمة المقدمة داخل مستشفياتها

الصحة تعتمد عدة بروتوكولات وسياسات لتجويد الخدمة المقدمة داخل مستشفياتها

نقل الأسير القاصر محمد حسنين لمستشفى سجن (الرملة) رغم خطورة صحته

نقل الأسير القاصر محمد حسنين لمستشفى سجن (الرملة) رغم خطورة صحته

منوعات

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

أسيل عمران تحدث ضجة برومنسيتها وبرسالة تؤجج العواطف... ما القصة؟

&#34;شرطة المشاهير&#34; عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

"شرطة المشاهير" عاد.. مهما تعملوا أنا مكمل

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة عن حسن الاختيار.. هل يقصد هنا شيحة

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: مايا دياب تتعرض للانتقاد والتنمر لهذا السبب

شاهد: &#34;جميلة باب الحارة&#34; تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: "جميلة باب الحارة" تجمع الممثلات السوريات احتفالاً بمولودتها!

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: أغنية من الفنانة نشوى مصطفى لزوجة ابنها تحمل تهديدات وتصيبهم بالذهول

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

شاهد: فنانة شهيرة تحكي قصة تعرضها للعنف المنزلي

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

هذه الطفلة أصبحت ممثلة مشهورة جداً.. خمنوا من تكون؟

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

مصطفى قمر يتعرض لحادث سير ويطمئن جمهوره .. مجرد حسد وأنا بخير

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

هل أعلنت نادين الراسي خطوبتها عبر هذه الصورة ؟

عربي

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

شاهد: حريق هائل في كنيسة (الأنبا بولا) بالقاهرة

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسقوط ثلاث قذائف شمال العراق

مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بسقوط ثلاث قذائف شمال العراق