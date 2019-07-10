رويترز: إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني يُمَهّدُ لمحادثات أمريكية إيرانية





وقضى رجل الأعمال اللبناني، نزار زكا أربع سنوات قضاها في السجن، وهو حاصل على إقامة أمريكية دائمة، فيما لم تكن البادرة كافية لواشنطن التي لم تتجاوب معها.



وقال مصدر مطلع على التفكير الإيراني، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إن إيران أطلقت سراح زكا كإشارة على رغبتها في تهدئة التوتر، الذي يغذي المخاوف من نشوب حرب، ووصف الإفراج عنه بأنه "بادرة لحسن النوايا".



ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية، التعليق على ما إذا كانت واشنطن قد ضيعت فرصة للحوار مع إيران بعد الإفراج عن زكا، وقال: إذا أرادت إيران خفض التوتر، فعليها الإفراج عن مواطن أمريكي.



وقال المتحدث: "إذا كانت إيران تريد خفض التوتر والحوار مع حكومة الولايات المتحدة، فعليها القيام بلفتة إنسانية مثل إطلاق سراح أحد مواطنينا الأمريكيين الأبرياء، الذين تحتجزهم رهائن"، كما نقلت (رويترز).



ورفض المسؤولون الإيرانيون القول، إن كانت تلك مفاتحة من جانب إيران، أو ما هي التنازلات التي تريدها طهران من واشنطن.

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن ثلاثة مصادر غربية مطلعة قولها: إن إطلاق إيران سراح رجل أعمال لبناني الشهر الماضي، استهدف التمهيد لمحادثات أمريكية إيرانية.