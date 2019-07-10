جنود الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزل عائلة صيام في سلوان بالقدس لإجلائه

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعة من عصابات المستوطنين، تحرسها قوة عسكرية معززة، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً يعود لعائلة صيام المقدسية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في محاولة لإخلائه لصالح المستوطنين.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن المستوطنين، شرعوا بتفريغ المنزل تحت تهديد السلاح والقوة العسكرية.



يذكر، أن قضية المنزل، تم تداولها في أروقة قضاء الاحتلال لأكثر من ربع قرن، وما زالت العائلة المقدسية، متمسكة بمنزلها، وترفض إخلاءه.