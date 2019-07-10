الصحة تعتمد عدة بروتوكولات وسياسات لتجويد الخدمة المقدمة داخل مستشفياتها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن-نهى مسلم

أكد التقرير نصف السنوي الأول للإدارة العامة للمستشفيات 2019 بوزارة الصحة، على اعتماد عدة سياسات لتجويد الخدمة الصحية داخل مرافقها، أبرزها اعتماد سياسة تنظيم عمل الأطباء في أقسام العناية المركزة للأطفال، وسياسة أخرى لقبول حالات أمراض قلب الأطفال في الحضانات والعنايات، وسياسة تنظم

تكامل الخدمة، وخاصة لحالات العناية المركزة بالمستشفى الأندونيسي، ومستشفى بيت حانون.



وأشار التقرير إلى اعتماد سياسة لجنة المرضى والوفيات في المستشفيات، سياسة ضابطة لاختيار واعتماد حالات مرضى زراعة الكلى، بالإضافة إلى اعتماد دليل السياسات والإجراءات لعمل أقسام خدمات المرضى.



وبين التقرير، أنه تم الانتهاء من دراسة إحصائية لوفيات المواليد في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وعرض النتائج للوكيل لاعتمادها، وإعداد مفتاح خدمة الولادة على مستشفيات الولادة ولجنة الولادة المركزية، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الصيدلة السريرية لحوسبة صيدليات المستشفيات، وموافقة الهلال الأحمر القطري على التمويل.



كذلك تم اعتماد وتطبيق مفتاح استخدام المستهلكات الطبية لخدمة قسطرة القلب، وخدمة جراحة القلب المفتوح في المستشفيات، و أيضاً بروتوكول استخدام المضادات الحيوية الوقائية قبل العمليات في المستشفيات، كذلك تطبيق بروتوكول المطهرات في كل المستشفيات.



ولفت التقرير إلى أنه تم تعميم دلائل وبروتوكولات (دليل خدمة التغذية في المستشفيات- دليل الخدمات الصيدلانية في المستشفيات- دليل الإجراءات المخزنية- بروتوكول المطهرات) على الموقع الإلكتروني للوزارة، والإدارة العامة للمستشفيات.



ويشير إلى إجراء 12 مشروع تدقيق سريري في المستشفيات، واعتماد وتوحيد سياسة الصرف في الصيدليات الخارجية في المستشفيات، إلى جانب اعتماد وتطبيق مفتاح خدمة الولادة، وأيضاً اعتماد تطبيق دليل تداول الأدوية المراقبة.



ونوه إلى إعداد تقرير سنوي عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في 7 مستشفيات من قبل اللجنة المختصة، وعرض النتائج، وإعداد دراسة لتطوير وترتيب العمل في العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى إقرار

سياسة تقييم وفرز حالات جراحة (ENT) بجميع المستشفيات قبل التحويل إلى المؤسسات الأهلية.



إقرار سياسة تقييم وفرز حالات (MRI) بجميع المستشفيات



وبين التقرير، أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع العيادات الاستشارية الإلكترونية لعرض الحالات بين م. الرنتيسي، ومركز حمد الطبي بقطر، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري.



كذلك تم عمل مسودة شراكة مع نقابة الصيادلة؛ للإشراف المالي على مشروع الصيدلة السريرية، وذلك بناء على طلب الهلال الأحمر القطري ممول المشروع، وبموافقة الإدارة العامة للتعاون الدولي.



هذا، وتم حوسبة الإحصائية الشهرية للمختبرات بالمشاركة مع وحدة المختبرات، وبنوك الدم، واستحداث نموذج ترصد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، بمشاركة قسم مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات، بالإضافة إلى العمل على مشروع علاج الألم في مجمع الشفاء الطبي، ومتابعة توفير المكان والاحتياجات، وقوائم الموظفين، وفق ما ذُكر التقرير السنوي.