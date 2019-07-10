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وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين

وزارة الدفاع القطرية تُعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين
طائرات قطرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الأربعاء، تصادم طائرتي تدريب عسكريتين، وتمكن قائداهما من الخروج بسلام باستخدام الكرسي القاذف.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، صباح اليوم الأربعاء، أنه "وأثناء رحلة تدريبية، حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من الخروج سالمين، باستخدام الكرسي القاذف"، كما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.

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