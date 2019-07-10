نقل الأسير القاصر محمد حسنين لمستشفى سجن (الرملة) رغم خطورة صحته

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الأسير الجريح القاصر محمد عماد حسنين (17 عاماً) من مدينة البيرة، من مستشفى (شعاري تسيدك) الإسرائيلي، الى مستشفى سجن (الرملة)، رغم صعوبة وضعه الصحي.



وأفادت هيئة شؤون الأسرى المحررين، بأن الأسير حسنين، يعاني من إصابة خطيرة في قدمه اليمنى، بسبب تعرضه لإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال، أثناء اعتقاله بتاريخ 15 أيار/ مايو 2019.



وأكدت، أن الإصابة أدت إلى تهتك في الأوعية الدموية لديه، ولاحقاً ظهر تعفن، وتلف في الأعصاب، والعضلات، ونقص في الدم.