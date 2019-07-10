إصابة 46 شخصاً في تَسَرّب للغاز بكندا

تسريب غاز في كندا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب 46 شخصاً، 15 منهم في حالة حرجة، في تسرب لغاز أول أكسيد الكربون، داخل فندق صغير في المدينة بإقليم مانيتوبا، وفق ما أعلنت سلطات مدينة (وينيبيغ) الكندية.



وأضافت السلطات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنها أجلت العاملين والنزلاء من فندق (سوبر 8) عقب تلقي إدارة الإطفاء بلاغاً بالحادث.



وقال مدير الإطفاء والإسعاف في (وينيبيغ)، جون لين في مؤتمر صحفي: "يسعدني أن أقول إنه لم يكن أي من المصابين في حاجة للإنعاش، رغم أن مستويات أول أكسيد الكربون التي استنشقوها كانت من الفئة الخطيرة"، مضيفاً: أن "30 سيارة إطفاء وإسعاف وصلت إلى موقع الحادث"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



من جهتها، أكدت شركة إمداد الغاز (مانيتوبا هيدرو) على (تويتر)، أنها قطعت إمدادات الغاز عن الفندق الصغير، وبدأت في تهوية المبنى.